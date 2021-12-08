Atletico Madrid, turladı! 4 gol, 3 kırmızı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico Madrid, turladı! 4 gol, 3 kırmızı!
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08 Aralık 2021 01:02
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi.

Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanyol ekibi 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Antoine Griezmann, 90. dakikada Correa, 90. dakikada Rodrigo de Paul kaydetti. Porto'nun tek golü ise uzatma dakikalarında penaltıdan Sergio Oliveira'dan geldi.

Öte yandan Atletico Madrid'de Yannick Carrasco 67. dakikada, Porto'da ise 70. dakikada Wendell ve 75. dakikada Agustin Marchesin kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, grupta puanını 7'ye yükseltti ve Devler Ligi'nde üst tura yükseldi. Porto ise 4 puanda kaldı ve Avrupa Ligi'ne kaldı.

GRUPTA PUAN DURUMU

Liverpool 18
Atletico Madrid 7
Porto 5
Milan 4


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