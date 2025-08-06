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Atletico Madrid'den Sörloth kararı!

Atletico Madrid ve Alexander Sörloth, iyi bir teklif gelmesi halinde transfer masasına oturma kararı aldı.

calendar 06 Ağustos 2025 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid'den Sörloth kararı!
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Transfer sezonunun son aylarına gelirken Atletico Madrid ve Alexander Sörloth transfer konusu hakkında bir karar aldı.

İYİ BİR TEKLİF BEKLENTİSİ

Matteo Moretto'nun aktardığına göre, İspanyol kulübü ve Sörloth, iyi bir teklif gelmesi halinde transfer masasına oturma kararı aldı.

25 MİLYON EURO ÜZERİ

Ayrıcı çıkan haberlere göre, Atletico Madrid, Norveçli golcüye 25 milyon Euro üzerinde bir teklif gelmesi halinde ayrılışına izin verecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico ile 53 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 24 gol, 2 asist kaydetti.




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