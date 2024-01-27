Atletico Madrid, Çağlar'ın alternatifini buldu

Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye yollayan Atletico Madrid, Atalanta'da forma giyen Jose Palomino'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid, Çağlar'ın alternatifini buldu
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27 Ocak 2024 18:40
La Liga ekibi Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye yollamasının ardından milli oyuncunun yerini doldurmak için arayışlara başladı.

Marca'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Atalanta'da forma giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Jose Palomino ile ilgileniyor.

Haberde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Palomino için Atletico Madrid'in resmi temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi.

OYUNCU AYRILMAK İSTİYOR

Ayrıca sezonun büyük bölümünde sakat olan ancak sakatlığı sona ermesine rağmen Atalanta'da forma şansı bulamayan Palomino'nun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI 

Arjantinli savunma oyuncusu bu sezon Atalanta formasını sadece 5 kez giyerken gol ya da asist katkısında bulunamadı.

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