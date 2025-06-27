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20:00
27 Haziran
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0-071'

Atınç Nukan'ın talipleri artıyor!

Bandırmaspor'un tecrübeli stoperi Atınç Nukan'a 1. ve 2. Lig'den yoğun ilgi var. Erzurumspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor transfer için devrede.

calendar 27 Haziran 2025 13:39
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Instagram
Atınç Nukan'ın talipleri artıyor!
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Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor forması giyen tecrübeli stoper Atınç Nukan'ın adı çok sayıda kulüple anılmaya başlandı. 

Ege temsilcisinin başarılı stoperinin 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

31 yaşındaki defans oyuncusu için başta 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor olmak üzere, bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor'un da temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi.

İki ekibin de Atınç'ı kadrosuna katmak için ısrarlı olduğu, tecrübeli stoperin yakında kararını vereceği öğrenildi.


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