07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
2-050'
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Athletic Bilbao'ya ilk Türk: Efe Korkut

Bask ekibi Athletic Bilbao, transfer politikasındaki katı kurallarına rağmen San Sebastian doğumlu Efe Korkut'u kadrosuna katarak tarihinde ilk kez bir Türk futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

07 Eylül 2025 15:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Athletic Bilbao'ya ilk Türk: Efe Korkut
Athletic Bilbao, köklü transfer politikasıyla bilinen futbol dünyasının en özel kulüplerinden biri olarak, tarihinde ilk kez bir Türk futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, La Liga ekibi, Stuttgart'ın orta sahasında forma giyen Efe Korkut transferinde sona yaklaştı.

San Sebastian doğumlu olan 19 yaşındaki futbolcu, bir dönem Real Sociedad altyapısında da forma giymişti. Efe Korkut, aynı zamanda Türkiye'de uzun yıllar futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış Tayfun Korkut'un oğlu.


ATHLETIC BILBAO'YA İLK TÜRK

Bilbao kulübünün bu hamlesi, transfer politikası açısından da dikkat çekiyor. Athletic Bilbao, 1912'den bu yana yalnızca Bask Bölgesi'nde doğan ya da yetişen oyuncuları transfer etmesiyle biliniyor.

Bu kural, kulübün futbol dünyasında farklı bir konumda olmasını sağlarken, Efe Korkut'un doğum yeri sayesinde transfer kriterlerini karşılaması ona kırmızı-beyazlı formanın kapılarını açtı.

Bu gelişmeyle birlikte, Efe Korkut'un transferi gerçekleşirse, Athletic Bilbao tarihinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak. 

SEZON PERFORMANSI

Efe Korkut, geçtiğimiz sezonda Stuttgart U19 formasıyla 31 maça çıkarken 7 gol 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
