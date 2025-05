Ataman: 'Saras bizi, ben de Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyorum'

Panathinaikos, EuroLeague'de normal sezonu üçüncü sırada tamamladı ve playoff'larda altıncı sıradan eşleştiği temsilcimiz Anadolu Efes'i, 3-2 mağlup ederek Final Four'a kaldı.



Panathinaikos'un yarı finaldeki rakibi ise, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu.



10 Mayıs'ta gerçekleştirilen Panathinaikos'un medya gününe konuk olan Eurohoops; Ergin Ataman ile Yeşillerin sezonunu, Anadolu Efes serisini ve Fenerbahçe Beko yarı final maçını konuştu.



Final Four için tebrik ediyorum. Genel olarak bir sezon değerlendirmesi almak istiyorum sizden. Panathinaikos normal sezonu ve play-off'ları sizce nasıl geçirdi? Oyun genel toplamda sizi tatmin etti mi?



"Normal sezonu aslında geçen sezona benzer bir şekilde geçirdik. Sezona biraz duraksamalı başladık. Sezon başında bazı ekstra maçlar kaybettik ama sezon ilerledikçe takımın temposu, oyun stili daha çok oturmaya başladı ve sezon ortalarına doğru da zirveye ulaştı. Ondan sonra çok kritik sakatlıklar yaşadık ve bunların başında da tabii ki Matthias Lessort'un ayağının kırılması geldi. Onun hemen akabinde de ikinci uzunumuz Ömer Faruk'un ayağı kırıldı. Ömer Faruk yaklaşık 7-8 hafta oynayamadı. Matthias Lesort'u ise 4 aydır kullanamıyoruz.



Lessort, tartışmasız şekilde EuroLeague'nin son yıllardaki en iyi pivotu. Tabii ki onun sistemden çıkması bizi farklı bir düzene itti. Orada çok akıllı bir transfer yaptık: Wenyen Gabriel. Takıma uyum sağlayabilecek, özellikle savunma, direnç ve dinamizm katacak bir oyuncuyu kadroya dahil ettik. Oyun stilimizi bozacak bir oyuncuya gitmedik. Ondan da ciddi fayda sağladık.



Mitoglou, sezonun ortasına kadar çok iyi değildi. 4 numarada Hernangomez, geçen yıldan farklı olarak Mitoglou'nun önüne geçti. Fakat bu kez Mitoglou'ya 5 numarada yer açıldı ve o da orada iyi oynamaya başladı. Öyle olunca da bu sefer savunmaları daha net açabilmeye başladık. Çünkü Kendrick Nunn, EuroLeague'in en skorer oyuncusu ve onun üzerine ikili, üçlü sıkıştırmalar gelmeye başladı.



Fakat orada da biz Mitoglou'nu dışarı açarak orada alan yaratmaya başladık ve işler iyi gitmeye başladı. Neticede de sezonu istediğimiz yerde, üçüncü sırada bitirdik. Ardından playoff tabii ki çok zorlu geçti. Anadolu Efes serisinin çok zorlu geçeceğini biliyordum. Çünkü Efes, üst üste 8 maç kazanarak Play-off'a girdi ve bu kazandığı maçların içinde ikisi belki de EuroLeague'nin en zor deplasmanlarıydı. Kızılyıldız ve Partizan deplasmanlarını kazandı, 20-25 bin kişilik fanatik seyirciye karşı kazanılan çok kritik maçlar bunlar.



Bu maçlardan birini kaybetse bile play-off'a giremiyordu. Tabii ki Larkin burada çok önemli bir faktör. Anadolu Efes'in performansı, Larkin'in performansına çok bağımlı. Çünkü Larkin sıra dışı bir oyuncu. Larkin iyi oynadığı zaman takıma 2-3 gömlek çıta atlatıyor.



Ben de Larkin'in bu dönemlerde iyi oynayacağını biliyorum zaten (gülerek). Onunla geçirdiğim beş yıl neticesinde bu tecrübeye sahibim. O açıdan çok zor bir seri oldu. İkinci maçı burada bütün maçı önde götürüp son pozisyonda kaybettik. Artık yapacak bir şey kalmamıştı. Bütün avantajımızı kaybettik ama bence serinin kilit maçı üçüncü maçtı.



Orada çok iyi oynadık üçüncü maçta ve seriyi tekrar lehimize çevirdik. Çok zor bir seri oldu bizim için ama tabii ki hedefimiz olan Final Four'a kalmayı başardık."



Geçen sene EuroLeague yarı finalinde rakibiniz Fenerbahçe'ydi. Bu sene de yarı finalde rakibiniz Fenerbahçe. Fenerbahçe sezonun en istikrarlı takımlarından birisiydi. Ligi ikinci sırada bitirdiler. Siz geçtiğimiz seneye göre nasıl bir maç bekliyorsunuz ve genel olarak Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsunuz?



"Fenerbahçe iyi bir sezon geçirdi. Özellikle sezonun ikinci yarısında, Errick McCollum takıma dahil olduktan sonra hücum gücü yükseldi, daha akıllı oynamaya başladılar. Onların da ciddi anlamda uzun sıkıntısı oldu. Beş numarada çok değişik oyuncular kullandı Saras. Sertaç, Melli, Birch Yeni aldıkları Bango var.



Onun dışında zaten klasikleşmiş şekilde Nigel Hayes orada, Guduric her zaman için önemli oyuncu. Devon Hall katkı sağlıyor. Baldwin bir dönem yoktu, sonradan takıma uyum sağladı. Fenerbahçe iyi bir takım. Sezonu da istikrarlı geçirdi ama dediğim gibi bu kadar uzun bir maraton sonunda, bizim bir galibiyet fazlamızla ligi normal sezonu ikinci bitirdi ve biz Fenerbahçe'yi normal sezonda iki maçta da yendik. Hem İstanbul'da hem Atina'da.



Ancak bir Final Four maçı. Yarı final maçı, tek maç. Mutlaka zor olacak. Yani iki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Saras bizim takımı iyi tanıyor, ben Fenerbahçe'i iyi tanıyorum. Günlük performans ve o maçı kimin iyi oynayacağı bence çok önemli olacak."



Geçen seneden nasıl farklılıklar bekliyorsunuz? Şimdi siz Lessort'suz oynamaya da alıştınız ama Lessort da büyük bir güç ve takıma katılacak. Fenerbahçe'de bazı eklemeler oldu dediğiniz gibi, bazı oyuncuların gelişimi oldu ileriye doğru. Geçen sene size karşı hücumda bilhassa problem yaşamışlardı ama bu sezon daha hücum anlamında biraz daha iyi gözüküyorlar. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz, farklılık bekliyor musunuz?



"Bu soru için çok erken. Çünkü ben Fenerbahçe'yi son dönemlerde playoff maçlarında veya önemli EuroLeague maçlarında evde yemek yerken veya işte oğlumla EuroLeague maçlarını izlerken bir seyirci olarak takip ettim. Hiçbir zaman Fenerbahçe ile yarı final oynayacak bir antrenör gözüyle izlemedim.



Şimdi önümüzde (Not: Röportaj, 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmiştir) 13 gün kaldı şu anda. Özellikle Yunan Ligi yarı final serisi biter bitmez Fenerbahçe'yi analiz etmeye başlayacağım. Fenerbahçe iyi bir takım. İyi oynuyorlar. Zaman zaman gerçekten çok iyi oynuyorlar. Ama maçın içinde iniş çıkışları olduğunu hatırlıyorum. O açıdan da kendi tedbirlerimizi alacağız.



Onlar da mutlaka tedbirli olacaktır. Biz de yarı final serisi 5. maçında OAKA'da 23 sayı öne geçtik, ondan sonra maçı risk ettik 4 sayıya kadar. İki takımın da maç içinde gelgitleri olabiliyor. Ona göre bir stratejik planlama yapacağız."