İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli defans oyuncumuz Merih Demiral ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Demiral'a Serie A devi Inter'in talip olduğu gündeme geldi.



INTER, MERİH DEMİRAL'I İSTİYOR



Çizme basınında yer alan habere göre; Inter, savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın, PSG'ye gitmesi durumuna karşın kadrosuna Merih Demiral'ı katacak. Bilindiği üzere Merih Demiral için Atalanta 20 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanarak sözleşme imzalamıştı.



ATALANTA, MERİH'İ BIRAKMAYACAK



Ancak; Atalanta ise Merih Demiral'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Jose Palomino'nun sözleşmesinin askıya alınması sonrasında Demiral'ın Inter'e transfer olma ihtimalinin kalktığı belirtiliyor.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Milli futbolcumuz geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 42 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 2984 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.





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