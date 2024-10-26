Aston Villa, uzatmalarda iki puanı bıraktı!

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, sahasında Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa, uzatmalarda iki puanı bıraktı!
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26 Ekim 2024 18:59
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Aston Villa, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Aston Villa, 76. dakikada Ross Barkley öne geçti. Bournemouth, eşitliği 90+6. dakikada Evanilson ile buldu.

Bournemouth'ta maça ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 64. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Aston Villa 18, Bournemouth 12 puana yükseldi.

Aston Villa, ligin bir sonraki haftasında Tottenham deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

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