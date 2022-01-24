Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'a veda etti

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün maçları tamamlandı.



Tek kadınlarda dünya sıralamasının 115'inci basamağında yer alan Estonyalı Kaia Kanepi, dünya 2 numarası Belaruslu Sabalenka'yı 5-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı.



2020 Fransa Açık şampiyonu 7 numaralı seribaşı Iga Swiatek ise dünya 38 numarası Rumen Sorana Cirstea karşısında zorlanmasına rağmen üst tura çıktı.



Polonyalı tenisçi, 2 saat 28 dakika süren mücadelede rakibini 5-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bu turnuvada ilk kez çeyrek finale kalma başarısı gösterip, Kanepi'nin rakibi oldu.



Stefanos Tsitsipas zorlandı



Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 20 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz karşısında çok zorlanmasına rağmen 5 set sonunda üst tura yükselen taraf oldu.



Bu turnuvada daha önce iki kez yarı finale kalma başarısı gösteren Yunanistanlı tenisçi, 3 saat 23 dakika süren karşılaşmada rakibini 4-6, 6-4, 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti.



11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ise dünya 42 numarası Avustralyalı Alex de Minaur'u 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenip, çeyrek finalde Tsitsipas ile eşleşti.





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