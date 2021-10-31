Arturo Vidal'den eleştirilere imalı yanıt

Inter'de forma giyen Arturo Vidal, takımın antrenmanına yeni arabasıyla gelirken, dikkat çeken bir paylaşımda da bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arturo Vidal'den eleştirilere imalı yanıt
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31 Ekim 2021 17:50
Inter'de forma giyen ve son dönemde özel hayatıyla eleştirilere maruz kalan Arturo Vidal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Lüks araçları ve alkol hayatıyla gündem olan Vidal, takımının antrenmanına yeni arabasıyla gelirken, Twitter hesabından da, "Antrenmana gelmek güzel. Hayat bana çok fazla imkan verdi ama ben küçük şeylerle mutlu olan birisiyim" ifadelerini yazdı.

VİDEO İLE GÜNDEME GELDİ

34 yaşındaki Şilili futbolcu, geçtiğimiz haftalarda lüks bir araçtan düşerken video ile kayda alındı ve bu anlarda alkollü olduğu öne sürüldü.

İşte Vidal'in o paylaşımı:



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