Arturo Vidal'den eleştirilere imalı yanıt

Feliz llegando a entrenar, la vida me ha dado muchas posibilidades, pero sé que soy feliz con las más pequeñas #mipandita 💚🙏🏽💚🙏🏽💚🙏🏽💚 pic.twitter.com/C4ll4ioQSD



— Arturo Vidal (@kingarturo23) October 30, 2021

Inter'de forma giyen ve son dönemde özel hayatıyla eleştirilere maruz kalan Arturo Vidal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Lüks araçları ve alkol hayatıyla gündem olan Vidal, takımının antrenmanına yeni arabasıyla gelirken, Twitter hesabından da, "Antrenmana gelmek güzel. Hayat bana çok fazla imkan verdi ama ben küçük şeylerle mutlu olan birisiyim" ifadelerini yazdı.34 yaşındaki Şilili futbolcu, geçtiğimiz haftalarda lüks bir araçtan düşerken video ile kayda alındı ve bu anlarda alkollü olduğu öne sürüldü.