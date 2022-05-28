Artistik Cimnastik World Challenge'da madalya kazandık

Artistik Cimnastik Varna World Challenge Kupası'nda halka aletinde mücadele eden milli sporcu Yunus Emre Gündoğdu, bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen organizasyonda halka aleti finali sona erdi.
Finalde 14.600 puanla üçüncü olan Yunus Emre Gündoğdu, bronz madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen organizasyonda halka aleti finali sona erdi.
Finalde 14.600 puanla üçüncü olan Yunus Emre Gündoğdu, bronz madalya elde etti.
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