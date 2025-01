Artistik Cimnastik Milli Takımı, Dünya Kupası için Bolu'da

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 20-23 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Dünya Kupası Türkiye ayağı için Bolu'da form tutuyor.



Bolu'da kampa giren milli sporcular, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin gözetiminde çalışan 21 sporcu, Antalya'da başarılı olarak olimpiyat kapısını aralamak istiyor.



Milli takımın Bolu kampı, hafta sonu sona erecek.



"Türkiye cimnastik ülkesi"



Yılmaz Göktekin, AA muhabirine, Paris 2024 sonrası ilk kamplarını gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışmaların verimli geçtiğini söyledi.



Göktekin, Bolu kampında büyükler kategorisinde 21 sporcunun yer aldığını dile getirerek, "Şu an 4 hatta 5 takım çıkarabilecek potansiyelimiz var. Bundan 10 yıl öncesini çok iyi hatırlıyorum, 2014 Dünya Şampiyonası'na gittiğimizde zar zor 4-5 kişiyi bir araya getirerek gitmiştik. O günlerden bu günlere gelmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.



Altyapının güçlenmesinin ve sporcuların büyükler kategorisine kadar devam etmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Göktekin, "Bu süreçte çok iyi plan yapmamız lazım. Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bu süreçte her sporcuya ayrı görev düşüyor. Geleceğin planlamasını yaparken herkesin fedakarlıkta bulunması gerekiyor." diye konuştu.



Göktekin, Türkiye'nin cimnastik ülkesi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



"Artık olimpiyatlara takım olarak katılabiliyoruz. Bireysel olarak katılmamız ilk 2012 yılında bir sporcumuzla olmuştu. Sonra 2016 yılında bir kadın, bir erkek sporcumuz ile 2020 yılında da 4 sporcumuzla katıldık. Paris 2024'e takım olarak katılmamız bizi çok mutlu etti. Beklediğimiz sonuçları aldık, sadece madalya olmadı diyebilirim. Los Angeles 2028'e hem takım olarak katılıp güzel derece elde etmeyi hem de bireysel olarak madalyalar almayı hedefliyoruz.



Bu yıl dünya kupalarının en önemli ayaklarından biri Antalya'da olacak. Bu organizasyonlar olimpiyatlara gidecek sporcuların kota alması demek. Bir ayağının da Türkiye'de olması bizi mutlu ediyor. Bireysel hedeflerimizin yanında takım olarak da hedeflerimiz var. Takım olarak hedeflerimizi gerçekleştirirsek de bireysel olarak Los Angeles 2028'de güzel sonuçlar elde edeceğiz."



Önceki yıllarda dünya cimnastiğini gıptayla izlediklerinden bahseden Göktekin, "Ama şu anda dünya spor otoriteleri Türk cimnastiğini, Türk sporcuları takip ediyor." dedi.



Göktekin, milli sporcular Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil'in rol model olduğuna değinerek, "Bunlar Türk cimnastiğinin önünü açan sporcular. Gerçekten Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatta madalya alan sporcular. Bu bizi çok mutlu ediyor. Alttan gelen jenerasyon, 'Abilerimiz bunları gerçekleştirdi, biz de gerçekleştirebiliriz.' mottosuyla hareket ediyorlar. Her sporcunun artık olimpiyata katılma hedefinin yanında olimpiyatta madalya alma hedefi var." ifadelerini kullandı.