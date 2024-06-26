Artistik Cimnastik Erkek Millilerin Paris kadrosu belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Cimnastik Erkek Millilerin Paris kadrosu belli oldu
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26 Haziran 2024 18:34
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk defa olimpiyatlarda yer alacak milli takımın 5 kişilik sporcu listesi belirlendi.

Paris'te milli takımı, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Emre Dodanlı temsil edecek.

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