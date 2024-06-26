Artistik Cimnastik Erkek Millilerin Paris kadrosu belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk defa olimpiyatlarda yer alacak milli takımın 5 kişilik sporcu listesi belirlendi.



Paris'te milli takımı, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Emre Dodanlı temsil edecek.



