Arteta açıkladı: Partey takımda kalıyor!

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, ismi Türk kulüpleriyle de anılan Thomas Partey'in geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arteta açıkladı: Partey takımda kalıyor!
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07 Nisan 2024 17:54
İsmi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Türk ekipleriyle anılan Thomas Partey'in geleceği belli oluyor.

Partey için Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'dan açıklama geldi. 

Arteta yaptığı açıklamada Partey'in takımdaki geleceği hakkında konuşarak, ''Ona ihtiyacımız var çünkü o üst düzey bir oyuncu. Onun bizim için yaratabileceği etkiyi sahada görebiliyorsunuz. O bizim oyuncumuz, sözleşmesinin bir yıl daha süresi var ve ondan gerçekten çok memnunum'' dedi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Arsenal ile 9 maça çıkan Partey, gol ya da asist katkısında bulunamadı. 

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