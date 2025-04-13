Arseniy Batagov: "Savic bana çok yardımcı oluyor"

Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Rizespor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arseniy Batagov: 'Savic bana çok yardımcı oluyor'
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13 Nisan 2025 21:13

Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Arseniy Batagov, sahalarında Rizespor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Batagov, "Gerçekten iyi performans gösterdik. Takımdaki herkes yüzde 100'ünü gösterdi. Bizim için golleri Zubi attı. Onu tebrik ediyorum. Ben de sakatlık sonrası 11'e döndüm, çok mutluyum." dedi.

Son olarak tecrübeli savunmacı Savic hakkında konuşan 23 yaşındaki oyuncu "Savic çok tecrübeli. Bana hem antrenmanlarda hem maçlarda çok katkı sağlıyor. Bana hep yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

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