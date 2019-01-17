MESUT, BOĞAZDAN EV BAKMAYA BAŞLADI

ALİ KOÇ, COMOLLİ'YE AÇIK ÇEK VERDİ

Arsenal'in, yılda 16.8 milyon Euro kazanan ve bu nedenle başka hiçbir kulübe gidemeyen Mesut Özil için yeni bir çare bulduğu belirtildi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Mesut Özil'i başka takımlara bonservisiyle göndermeye çalışan Arsenal'in, yıldız 10 numaranın maaşı nedeniyle bu plandan vazgeçtiği belirtildi. Mesut'un Çin'den gelen tekliflere sıcak bakmadığı, en istekli kulüp olan Inter'in de bu kadar yüksek maaş vermeye yanaşmadığı vurgulandı.Arsenal'in bunun üzerine plan değiştirdiği, 30 yaşındaki yıldızın 2021'e kadar sürecek olan kontratının yükünü taşımamak adına bu ücretin bir kısmını da karşılayarak kiralama modeli üzerinde duracağı bilgisi verildi.Arsenal Menajeri Unai Emery, basın önünde Mesut Özil için hiçbir şey söylemese de son 10 maçın 6'sında hiç kadroya almadı, 1'inde alıp oyuna sürmedi, 2'sinde 20 ve 45 dakika oynattı, sadece 1 kez 90 dakika sahada tuttu.Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. Haziran ayında dünyaevine girecek olan nişanlı çift, düğün sonrası da işleri nedeniyle İngiltere ve Türkiye arası mekik dokuyacak.İkili, İstanbul'da da kendileri için uygun bir ev arayışına girdi. Özil ile Gülşe, bugünlerde Boğaz manzaralı bir villa bakıyor. Haziran ayına kadar tüm hazırlıklarının bitmesini isteyen nişanlı çiftten Özil'in İstanbul'daki yeni yuvaları için 25 milyon TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi.Ailesi koyu F.Bahçeli olan Mesut Özil, Aziz Yıldırım döneminde "Bir gün F.Bahçe'de oynamak isterim" açıklaması yaparak herkesi heyecanlandırmıştı. Ali Koç yönetiminin bir süredir Mesut için gizli bir çalışma yürüttüğü ve 31 Ocak 2019'a kadar her şeyin mümkün olduğu aktarıldı. Ligde taraftarına 17. sıra üzüntüsü yaşatan Koç, transferi gerçekleştirerek özür dilemeyi amaçlıyor. Başkan'ın Damien Comolli'ye bu transferi bitirmesi için açık çek verdiği belirtildi.