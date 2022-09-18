Arsenal yoluna dolu dizgin devam ediyor

İngiltere Premier Lig'de Thomas Frank'in ekibi Brentford ile Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal karşı karşıya geldi.



Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 3-0 kazanırken goller; 17. dakikada William Saliba, 28. dakikada Gabriel Jesus ve 49. dakikada Fabio Vieira'nın ayağından geldi.



LİG TARİHİNİN EN GENÇ OYUNCUSU



Arsenal'de 90+2'de Fabio Vieira'nın yerine oyuna giren 2007 doğumlu 15 yaşındaki futbolcu Ethan Nwareni, Premier Lig tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.



Bu sonuçla beraber Arsenal ligde oynadığı 7 maç sonunda 18 puana ulaşırken, Brentford 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Londra derbisinde evinde Tottenham ile karşılaşırken Brentford deplasmanda Bournemouth ile mücadele edecek.





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