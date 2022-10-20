UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 2. haftanın erteleme karşılaşmasında Arsenal, sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Granit Xhaka kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal, grupta 4'te 4 yaptı. Mikel Arteta'nın ekibi puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. PSV Eindhoven ise 7 puanda kaldı.
İki ekip, 27 Ekim Perşembe günü bu kez Hollanda'da kozlarını paylaşacak.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Granit Xhaka kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal, grupta 4'te 4 yaptı. Mikel Arteta'nın ekibi puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. PSV Eindhoven ise 7 puanda kaldı.
İki ekip, 27 Ekim Perşembe günü bu kez Hollanda'da kozlarını paylaşacak.
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