UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 2. haftanın erteleme karşılaşmasında Arsenal, sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Granit Xhaka kaydetti.



Bu sonucun ardından Arsenal, grupta 4'te 4 yaptı. Mikel Arteta'nın ekibi puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. PSV Eindhoven ise 7 puanda kaldı.



İki ekip, 27 Ekim Perşembe günü bu kez Hollanda'da kozlarını paylaşacak.





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