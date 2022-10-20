Arsenal, tek golle turu garantiledi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Arsenal, sahasında PSV Eindhoven'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, tek golle turu garantiledi
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20 Ekim 2022 21:52
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 2. haftanın erteleme karşılaşmasında Arsenal, sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Arsenal'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Granit Xhaka kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal, grupta 4'te 4 yaptı. Mikel Arteta'nın ekibi puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. PSV Eindhoven ise 7 puanda kaldı.

İki ekip, 27 Ekim Perşembe günü bu kez Hollanda'da kozlarını paylaşacak.

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