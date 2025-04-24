Arsenal, son dakikalarda puan bıraktı!

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta maçında Arsenal, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal, son dakikalarda puan bıraktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2025 23:37
Son güncelleme 24 Nisan 2025 00:01
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Arsenal, 3. dakikada Jakub Kiwior'un golüyle öne geçti. Crystal Palace, 27. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle eşitliği sağladı. Leandro Trossard, 42. dakikada Arsenal'i öne geçiren golü attı. 83. dakikada ise Jean Philippe Mateata Crystal Palace'a 1 puanı getiren golü kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 67'a yükselten Arsenal, 1 maç fazlasıyla Liverpool ile arasındaki puanını 12'ye indirdi ancak Liverpool, 27 Nisan'da Tottenham'ı Anfield'da 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Crystal Palace ise 45 puana yükseldi.

Arsenal, gelecek hafta Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise evinde Nottingham Forest'ı konuk edecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery