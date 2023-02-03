Arsenal, Martinelli ile uzattı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Gabriel Martinelli'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar yeni bir anlaşma yapıldığı belirtildi.



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, açıklamada, "Gabi'nin uzun vadeli yeni sözleşme imzalamasından memnunuz." ifadesini kullandı.



Arsenal'da bu sezon Premier Lig'de 19 maçta forma giyen Martinelli, 7 gol kaydetti.



Premier Lig'de 50 puanla zirvede yer alan Arsenal ile en yakın rakibi Manchester City arasında 5 puanlık fark var.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ