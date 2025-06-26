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Arsenal, Lewis Skelly ile sözleşme uzattı!

Arsenal, altyapılarından yetişmiş olan Myles Lewis-Skelly ile 2030 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

calendar 26 Haziran 2025 14:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: arsenal.com
Arsenal, Lewis Skelly ile sözleşme uzattı!
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Premier Lig takımlarından Arsenal, kendi altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

2030 YILINA KADAR ARSENAL'DE

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki genç futbolcuyla 2030 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalandı. Bu sezon ilk kez A takımda forma şansı bulan Lewis-Skelly, sol bek mevkiinde görev yapıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyen 18 yaşındaki genç yıldız, 1 gol ve 3 asist kaydetti. İngiliz sol bek, 3 kez İngiltere Milli Takımı forması da giydi ve bu maçlarda 1 gol attı.


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