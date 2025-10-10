Arsenal, Kenan Yıldız'ın peşinde!

ÇİFTE HAMLE: KENAN YILDIZ VE JESUS TAKASI

LİVERPOOL VE MANCHESTER UNITED DA TAKİPTE

Arsenal, transfer piyasasında büyük ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.İtalyan basınına göre Londra ekibinin sportif direktörü Andrea Berta, Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız için dev bir plan yaptı. Ancak bu planın uygulanması kolay görünmüyor.Arsenal'in, 20 yaşındaki Türk yıldız Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus'a hem nakit hem de Gabriel Jesus'u içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.Radio Radio'nun haberine göre Arsenal'in teklifinde 50 milyon avro + Gabriel Jesus yer alıyor. İngiliz ekibi, Brezilyalı forveti yaklaşık 34 milyon euro değerinde sayıyor ve toplam paketin Juventus'u ikna edeceğine inanıyor.Arsenal, Yıldız için daha önce "ön görüşmelere" başlamıştı. İtalyan kulübüyle şimdi daha somut bir adım atmak isteyen Berta, bu transferle "iki taşla iki kuş vurmayı" planlıyor: Hem genç bir süperstar kazanmak hem de Jesus'un maaş yükünden kurtulmak.2022'de Manchester City'den büyük umutlarla transfer edilen Gabriel Jesus, Arsenal formasıyla çıktığı 96 maçta 26 gol, 20 asist üretti. Ancak ocak ayında yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığının ardından formasını geri almakta zorlanıyor.Viktor Gyökeres ve Kai Havertz'in yükselen formu, Brezilyalı futbolcunun Mikel Arteta'nın planlarında geri plana düşmesine neden oldu.Juventus cephesinde ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dusan Vlahovic'in yerine yeni bir golcü arayışı sürüyor. Bu durumda Jesus, siyah-beyazlılar için potansiyel bir alternatif olarak görülüyor.Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol ve 4 asistle oynadı. Geçtiğimiz sezon ise 12 gol, 9 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.20 yaşındaki yıldızın performansı sadece taraftarları değil, efsane isimleri de büyüledi.Eski İtalyan forvet Giuseppe Rossi, genç oyuncuya övgüler yağdırdı:Bir başka efsane isim Fabio Capello ise Yıldız'ı Alessandro Del Piero'ya benzetti:Yıldız için sadece Arsenal değil, Chelsea de devreye girmişti. Ancak Juventus, Premier Lig ekibinin teklifini geri çevirdi.Fabrizio Romano, Juventus'un Yıldız'a yeni bir sözleşme hazırlığında olduğunu açıkladı:Romano'ya göre Kenan Yıldız, yaz döneminde Premier Lig'den gelen tekliflere rağmen Juventus'ta kalmayı tercih ederek kulübüne bağlılığını gösterdi.Gazeteci Graeme Bailey, Liverpool ve Manchester United'ın da Yıldız'ı yakından takip ettiğini belirtti: