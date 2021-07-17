Arsenal'den stopere 58 milyon euro!

Arsenal, Brighton'ın stoperi Ben White'ın transferinde imza aşamasına geldi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal, bu transfer için Brighton'a 58.3 milyon euro (50 milyon pound) ödeyecek. Ben White ise 2026'ya kadar kendisini Arsenal'e bağlayacak sözleşmeye imza atacak.



Arsenal'in Ben White sonrası Anderlecht'ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Albert Sambi Lokonga transferini de duyuracağı kaydedildi.



Geçen sezonu Premier Lig'de 8. olarak bitiren Arsenal'in kadrosunda stoper olarak Rob Holding, Gabriel, Calum Chambers, Pablo Mari yer alıyordu.



Arsenal bu sezon kadrosunu Benfica'dan sol bek Nuno Tavares ile güçlendirirken Matteo Guendouzi, David Luiz ve William Saliba'yı göndermişti.



