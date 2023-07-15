İngiltere Premier Lig ekiplerindenl, rekor birimza attı., rekor bonservis bedeliyle gerçekleşti.Mikel Arteta'nın ekibi, West Ham United'dan Declan Rice'ı 120 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, İngiliz oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını açıkladı.Declan Rice, 120 milyon euro'luk bonservisiyle birlikte en pahalı İngiliz transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Arsenal'in en fazla bonservis ödediği oyuncu oldu.Kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Declan Rice, daha sonra West Ham United'a geçti. İngiliz oyuncu, 2017 yılından itibaren ise kulübün A takımında forma giyiyordu.