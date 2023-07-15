Arsenal'den rekor transfer, Declan Rice

Avrupa'da rekor Transfer Haberi: Arsenal, Premier Lig ekibi West Ham United'dan Declan Rice'ı 120 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. işte transfer haberinin detayları...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsenal'den rekor transfer, Declan Rice
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15 Temmuz 2023 15:09
Son güncelleme 15 Temmuz 2023 15:19
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, rekor bir transfere imza attı. Declan Rice transferi, rekor bonservis bedeliyle gerçekleşti. 

Mikel Arteta'nın ekibi, West Ham United'dan Declan Rice'ı 120 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, İngiliz oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

Declan Rice, 120 milyon euro'luk bonservisiyle birlikte en pahalı İngiliz transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu ayrıca Arsenal'in en fazla bonservis ödediği oyuncu oldu.

DECLAN RICE KİMDİR?

Kariyerine Chelsea altyapısında başlayan Declan Rice, daha sonra West Ham United'a geçti. İngiliz oyuncu, 2017 yılından itibaren ise kulübün A takımında forma giyiyordu.



 
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