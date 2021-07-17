Arsenal 50 milyona yeni stoperini buldu

Gelecek sezon ligi daha iyi yerde bitirmeyi hedefleyen Arsenal'in stoper transferinde yeni bir isimle anlaştığı kaydedildi.



The Athletic'in haberine göre Arsenal, Brighton & Hove Albion'dan Ben White ile anlaştığı ifade edildi. White için Arsenal'in 50 milyon pound ödeme yapmayı kabul ettiği kaydedilirken 23 yaşındaki stoperin yakında sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atacağı kaydedildi.



Geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıkan İngiliz savunmacı, 189 cm boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.



