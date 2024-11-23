Arsenal, 4 maçlık hasretini bitirdi!

Arsenal, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini bitirerek Nottingham'ı 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal, 4 maçlık hasretini bitirdi!
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23 Kasım 2024 20:07
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Bukayo Saka, 52. dakikada Thomas Partey, 86. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti.

ARSENAL 4 MAÇ SONRA KAZANDI

4 maçlık galibiyet hasretini bitiren Arsenal, puanını 22'ye yükseltti.

İlk 10 lig maçında 1 kez yenilen Nottingham Forest, arka arkaya 2. lig maçından da puansız ayrıldı ve 19 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta West Ham'a konuk olacak. Nottingham ise kötü gidişatı Ipswich ile evinde oynayacağı maçta bitirmeye çalışacak.

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