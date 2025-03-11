Arkas spor rahat kazandı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0 - Arkas Spor: 3
Salon: Akkuş
Hakemler: Gürhan Gül, Sezay Şahin
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safanov, Ferreira, Ali Eren Öztürk (Emre Çevik, Umut Durur, Berkun Eber Üstündağ, Egecan Avcıl)
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı, Melih Sıratça)
Setler: 16-25, 19-25, 24-26
Süre: 75 dakika (21, 28, 26)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0 - Arkas Spor: 3
Salon: Akkuş
Hakemler: Gürhan Gül, Sezay Şahin
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safanov, Ferreira, Ali Eren Öztürk (Emre Çevik, Umut Durur, Berkun Eber Üstündağ, Egecan Avcıl)
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı, Melih Sıratça)
Setler: 16-25, 19-25, 24-26
Süre: 75 dakika (21, 28, 26)