Arkas spor rahat kazandı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Arkas Spor, Akkuş Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas spor rahat kazandı
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11 Mart 2025 15:40
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında hava koşulları nedeniyle ertelenen maçta Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 0 - Arkas Spor: 3

Salon: Akkuş

Hakemler: Gürhan Gül, Sezay Şahin

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safanov, Ferreira, Ali Eren Öztürk (Emre Çevik, Umut Durur, Berkun Eber Üstündağ, Egecan Avcıl)

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı, Melih Sıratça)

Setler: 16-25, 19-25, 24-26

Süre: 75 dakika (21, 28, 26)

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