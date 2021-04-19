Arda Turan: 'Trabzonspor'u da yenip gösterelim'

Göztepe galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da gözler çarşamba günkü zorlu Trabzonspor maçına çevrildi. Zirve yarışında en kritik virajlardan biri olan karşılaşmada 3 puandan başka bir şey düşünmeyen sarı-kırmızılı oyuncular, İzmir'den dönüş yolunda aralarında kısa bir toplantı yaptı.



Kaptan Arda, "Trabzonspor'u da yenip herkese gücümüzü ve şampiyonluğa olan inancımızı gösterelim" derken, tüm takım galibiyet sözü verdi.



Arda Turan, Göztepe maçının ardından ise, "Galatasaray varsa umut vardır" ifadelerine yer vermişti.



DIŞ SAHADA SON ALTI SEZONUN EN İYİSİ



Bu sezon 17 deplasmanda 11. galibiyetini alarak 33 puan toplayan Galatasaray, son 6 sezondaki en iyi dış saha performansına ulaştı.



4. yıldızı taktığı 2014-15 sezonunda deplasmanda 11 galibiyet-2 beraberlik-4 yenilgiyle 35 puan alan sarı-kırmızılı takım, sonraki sezonlarda sırasıyla 17 deplasmanda 18, 31, 26, 26 ve 21 puan elde etmişti.



