Arda Özçimen: 'Gelecek yıl kupalara talip bir Göztepe olacaktır'

Göztepe kalecisi Arda Özçimen ve defans oyuncusu Heliton, kupa yarı finalinde Trabzonspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Arda Özçimen, "Finale çıkıp kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Göztepe taraftarına bu hediyeyi vermek istiyorduk, ne yazık ki olmadı. Önümüzdeki sezon yine kupalara talip olan bir Göztepe olacaktır ama bu sene kazanamadık ne yazık ki." dedi.



Defans oyuncusu Heliton ise, "İstediğimiz sonucu maalesef bu gece alamadık, bunun için çok üzgünüz. Çok fazla finale çıkmak ve kupayı kazanmak istiyorduk. Şu anda başımızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.