Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy'da ilk 5'te!

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız, önemli bir başarı yakaladı.



Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 Golden Boy sıralamasında ilk 5'te yer aldı.



İŞTE O SIRALAMA



1- Desire Doue (450 puan)

2 - Arda Güler (163 puan)

3 - Pau Cubarsi (161 puan)

4 - Dean Huijsen (160 puan)

5 - Kenan Yıldız (148 puan)



BU SEZON PERFORMANSLARI



Real Madrid'de bu sezon 19 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.



Juventus forması altında bu sezon 17 maçta oynayan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.



