💯Arda Güler asist yaptı, Gonzalo Garcia bitirdi. pic.twitter.com/WV2S1V8Pyj



— Sporxtv (@sporxtv) July 5, 2025

Real Madrid, Fran Garcia ile farkı 2'ye çıkarıyor! pic.twitter.com/nnufzqHCU8



— Sporxtv (@sporxtv) July 5, 2025

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.Real Madrid'in ilk golünü, 10. dakikadakaydetti. Bu golün asistini, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuzyaptı.Real Madrid'in ikinci golünü ise 20. dakikadakaydetti.Mücadelede ilk yarı, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken duraklama dakikalarında temponun arttığı maçta Dortmund, 90+3'teile farkı bire indirdi.Bu golden 1 dakika sonra'in asistindefileleri havalandırarak takımının 3. golünü kaydetti. İspanyol ekibinde90+6'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+8'de, Dortmund'un kazandığı penaltıda ağları havalandırdı.Maçın kalan anlarında başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finalde PSG'nin rakibi oldu.İspanyol devi, yarı finalde Bayern Münih'i eleyen PSG ile 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Yarı finallerin diğer ayağında ise Fluminense ile Chelsea kozlarını paylaşacak.FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final mücadelesi ise 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.Milli futbolcumuz Arda Güler, Borussia Dortmund karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı.Öte yandan teknik direktör Xabi Alonso, genç oyuncuya turnuvada şimdiye kadar oynanan tüm maçlarda süre verdi.İlk hafta Al-Hilal karşısında ikinci yarıda oyuna giren Arda; Pachuca ve Salzburg maçlarına ise ilk 11'de başladı.Son 16 turunda Juventus'a karşı da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 78. dakikada yerini Modric'e bıraktı.