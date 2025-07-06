05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
2-0
05 Temmuz
Real Madrid-B. Dortmund
3-2
05 Temmuz
Kristiansund BK-Bodo/Glimt
1-1
05 Temmuz
Tromsoe-Molde
1-0
05 Temmuz
Sligo Rovers-Shamrock
2-2
05 Temmuz
Oesters IF-Mjaellby
0-1
05 Temmuz
Hammarby-IFK Vaernamo
1-0

Arda Güler şov yaptı, Real Madrid yarı finale çıktı!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 yenerek yarı finale çıktı. Real Madrid'de 90 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 asist yaptı.

calendar 06 Temmuz 2025 01:06 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 01:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler şov yaptı, Real Madrid yarı finale çıktı!
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid'in ilk golünü, 10. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti. Bu golün asistini, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güleryaptı. Real Madrid'in ikinci golünü ise 20. dakikada Fran Garcia kaydetti. Mücadelede ilk yarı, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken duraklama dakikalarında temponun arttığı maçta Dortmund, 90+3'te Maximilian Beier ile farkı bire indirdi.

Bu golden 1 dakika sonra Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe fileleri havalandırarak takımının 3. golünü kaydetti. İspanyol ekibinde Dean Huijsen 90+6'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


90+8'de Serhou Guirassy, Dortmund'un kazandığı penaltıda ağları havalandırdı.

Maçın kalan anlarında başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finalde PSG'nin rakibi oldu.

YARI FİNALDE RAKİP PSG 

İspanyol devi, yarı finalde Bayern Münih'i eleyen PSG ile 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Yarı finallerin diğer ayağında ise Fluminense ile Chelsea kozlarını paylaşacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final mücadelesi ise 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

ARDA GÜLER, TÜM MAÇLARDA OYNADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, Borussia Dortmund karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı.

Öte yandan teknik direktör Xabi Alonso, genç oyuncuya turnuvada şimdiye kadar oynanan tüm maçlarda süre verdi.

İlk hafta Al-Hilal karşısında ikinci yarıda oyuna giren Arda; Pachuca ve Salzburg maçlarına ise ilk 11'de başladı.

Son 16 turunda Juventus'a karşı da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 78. dakikada yerini Modric'e bıraktı.



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