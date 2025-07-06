2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Real Madrid'in ilk golünü, 10. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti. Bu golün asistini, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güleryaptı.
Bu golden 1 dakika sonra Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe fileleri havalandırarak takımının 3. golünü kaydetti. İspanyol ekibinde Dean Huijsen 90+6'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+8'de Serhou Guirassy, Dortmund'un kazandığı penaltıda ağları havalandırdı.
Maçın kalan anlarında başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finalde PSG'nin rakibi oldu.
YARI FİNALDE RAKİP PSG
İspanyol devi, yarı finalde Bayern Münih'i eleyen PSG ile 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Yarı finallerin diğer ayağında ise Fluminense ile Chelsea kozlarını paylaşacak.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final mücadelesi ise 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
ARDA GÜLER, TÜM MAÇLARDA OYNADI
Milli futbolcumuz Arda Güler, Borussia Dortmund karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı.
Öte yandan teknik direktör Xabi Alonso, genç oyuncuya turnuvada şimdiye kadar oynanan tüm maçlarda süre verdi.
İlk hafta Al-Hilal karşısında ikinci yarıda oyuna giren Arda; Pachuca ve Salzburg maçlarına ise ilk 11'de başladı.
Son 16 turunda Juventus'a karşı da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 78. dakikada yerini Modric'e bıraktı.
MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Real Madrid'in ilk golünü, 10. dakikada Gonzalo Garcia kaydetti. Bu golün asistini, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güleryaptı.
Real Madrid'in ikinci golünü ise 20. dakikada Fran Garcia kaydetti.
💯Arda Güler asist yaptı, Gonzalo Garcia bitirdi. pic.twitter.com/WV2S1V8Pyj
— Sporxtv (@sporxtv) July 5, 2025
Mücadelede ilk yarı, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken duraklama dakikalarında temponun arttığı maçta Dortmund, 90+3'te Maximilian Beier ile farkı bire indirdi.
Real Madrid, Fran Garcia ile farkı 2'ye çıkarıyor! pic.twitter.com/nnufzqHCU8
— Sporxtv (@sporxtv) July 5, 2025
Bu golden 1 dakika sonra Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe fileleri havalandırarak takımının 3. golünü kaydetti. İspanyol ekibinde Dean Huijsen 90+6'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+8'de Serhou Guirassy, Dortmund'un kazandığı penaltıda ağları havalandırdı.
Maçın kalan anlarında başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finalde PSG'nin rakibi oldu.
YARI FİNALDE RAKİP PSG
İspanyol devi, yarı finalde Bayern Münih'i eleyen PSG ile 9 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Yarı finallerin diğer ayağında ise Fluminense ile Chelsea kozlarını paylaşacak.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final mücadelesi ise 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
ARDA GÜLER, TÜM MAÇLARDA OYNADI
Milli futbolcumuz Arda Güler, Borussia Dortmund karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı.
Öte yandan teknik direktör Xabi Alonso, genç oyuncuya turnuvada şimdiye kadar oynanan tüm maçlarda süre verdi.
İlk hafta Al-Hilal karşısında ikinci yarıda oyuna giren Arda; Pachuca ve Salzburg maçlarına ise ilk 11'de başladı.
Son 16 turunda Juventus'a karşı da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 78. dakikada yerini Modric'e bıraktı.