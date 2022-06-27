Arda Güler'in piyasa değeri uçuşa geçti

Avusturya'da sahne alacak

genç yıldızıgeride kalan sezonda müthiş bir çıkış yaptı. Henüz 16 yaşında A takımla ilk maçına çıkan genç yıldız, Fenerbahçe tarihinin ligde gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu olmuştu. Arda'nın yükselişi, piyasa değerine de yansıdı.Transfermarkt'ın verilerine göreoyuncunun tahmini değeriArda, bu rakamla birlikteListenin ilk sırasındaile Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı, ikinci sıradaile Dortmund'un golcüsüüçüncü sırada iseile Santos'un harika çocuğuyer aldı.Arda, kalçasından geçirdiği operasyonun ardından geçen hafta idmanlara başlamıştı. Ancak genç oyuncu henüz hazır olmadığı için Tiran maçında oynamamıştı. 17 yaşındaki futbolcunun, Avusturya kampında oynanacak olanveöğrenildi.