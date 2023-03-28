Arda Güler için sürpriz gelişme: Real Madrid

Her geçen gün Avrupa'nın devlerini peşine takan Fenerbahçeli Arda Güler, şimdi de dünyanın en büyük kulübü olarak gösterilen Real Madrid'in dikkatini çekti.İspanyol basınından "El Nacional"in haberine göre; Eflatun-Beyazlılar'ın başkanı Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç yeteneğini takibe aldı. Haberde ise şu ifadelere yer verildi;"Perez, Modric ve Ceballos'un ayrılmalarını göz önüne alarak orta sahaya en az iki transfer yapmak istiyor. En büyük önceliği ise Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham... Ancak yönetim kurulu transfer pazarında fırsatları da kovalıyor. Real Madrid Yönetim Kurulu'nun tercihi, Türkiye Ligi'nde ortaya çıkan ve çok cazip bir seçenek olan genç oyuncu Arda Güler.Başkan Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusunun gelişimini yakından takip edecek. Türk oyuncu, henüz 18 yaşında ve futbolun yeni yıldız adaylarından biri... Performansıyla 'Türk Messi'si' lakabını aldı. Perez için de çok uygun bir fiyat. Real için transferi bitirmek kolay olmayacak çünkü Barça, Atletico, Sevilla ve Arsenal de oyuncuyu izliyor."