Arda Güler'den Carvajal'e mesaj!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Villarreal maçında sakatlık yaşayan Dani Carvajal için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Arda Güler'den Carvajal'e mesaj!
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06 Ekim 2024 12:46
Real Madrid, Dani Carvajal'in Villarreal maçında yaşadığı sakatlıklar sarsıldı.

Çapraz bağlarında kopma olan İspanyol yıldız, 8-10 ay sahalardan uzak kalacak.

Arda Güler, takım kaptanı Carvajal'in sakatlığına kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından Carvajal ile fotoğrafını paylaşan milli futbolcu, "Geçmiş olsun kaptan. En kısa zamanda daha güçlü bir şekilde geri döneceğine eminim." ifadelerini kullandı.




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