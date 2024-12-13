Fenerbahçe'de Mourinho sonrası yıldızlarda büyük düşüş

Fenerbahçe'de yakalanan altı maçlık galibiyet serisi ile yakalanan coşkulu hava, önce Beşiktaş, ardından da Athletic Bilbao mağlubiyetiyle bir anda dağılıp gitti... Taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle geçen sezonun yıldız isimleri daha iyi performans yerine, düşüşe geçti.
Geçen sezon İsmail Kartal ile 99 puan toplayıp 99 gol atan kadrodan birçok isim, yeni dönemde de sarı-lacivertli formayı giymeye devam ediyor. Ancak bu oyuncular performanslarıyla eleştirilmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de isimlerin başında Sebastian Szymanski geliyor. Geçen sezon 54 maçta 12 gol atan ve 15 asist yapan Polonyalı futbolcu, bu sezon ise 30 maçta 4 gol, 4 asistte kaldı. Ancak Mourinho savunmaya verdiği katkıdan dolayı Szymanski'den vazgeçmiyor. 10 numarada onu oynatmaya devam ediyor.
Diğer bir isim ise Fred. Geçen sezon Brezilyalı futbolcunun forma giymediği maçlarda takımın performansı düşüyor, hatta 'Fenerbahçe Fred ile bambaşka oynuyor' yorumları yapılıyordu. Bu sezon performansı ciddi anlamda düşen Brezilyalı futbolcu Amrabat'ın gölgesinde kaldı.
Geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan İrfan Can Kahveci de kulübeye mahkum oldu. Mourinho, sağ kanatta Tadic'ten vazgeçmeyince milli futbolcunun süreleri azaldı. 44 maçta 17 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koyan Kahveci, bu sezon ise 7'si ilk 11 olmak üzere 19 maçta şans buldu. Tecrübeli futbolcu 3 gol, 2 asistte kaldı.
Geçen sezon İsmail Kartal ile 99 puan toplayıp 99 gol atan kadrodan birçok isim, yeni dönemde de sarı-lacivertli formayı giymeye devam ediyor. Ancak bu oyuncular performanslarıyla eleştirilmeye devam ediyor. Fenerbahçe'de isimlerin başında Sebastian Szymanski geliyor. Geçen sezon 54 maçta 12 gol atan ve 15 asist yapan Polonyalı futbolcu, bu sezon ise 30 maçta 4 gol, 4 asistte kaldı. Ancak Mourinho savunmaya verdiği katkıdan dolayı Szymanski'den vazgeçmiyor. 10 numarada onu oynatmaya devam ediyor.
Diğer bir isim ise Fred. Geçen sezon Brezilyalı futbolcunun forma giymediği maçlarda takımın performansı düşüyor, hatta 'Fenerbahçe Fred ile bambaşka oynuyor' yorumları yapılıyordu. Bu sezon performansı ciddi anlamda düşen Brezilyalı futbolcu Amrabat'ın gölgesinde kaldı.
Geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan İrfan Can Kahveci de kulübeye mahkum oldu. Mourinho, sağ kanatta Tadic'ten vazgeçmeyince milli futbolcunun süreleri azaldı. 44 maçta 17 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koyan Kahveci, bu sezon ise 7'si ilk 11 olmak üzere 19 maçta şans buldu. Tecrübeli futbolcu 3 gol, 2 asistte kaldı.