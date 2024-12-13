Sabonis 32-20 ile oynadı, Kings üst üste 3. kez kazandı!

Sacramento Kings, Domantas Sabonis'in sezon rekoru 32 sayı ve 20 ribaundlık harika performansıyla, New Orleans Pelicans'ı 111-109 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Sabonis 32-20 ile oynadı, Kings üst üste 3. kez kazandı!
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13 Aralık 2024 09:58
Sacramento Kings, Domantas Sabonis'in sezon rekoru 32 sayı ve 20 ribaundlık harika performansıyla, New Orleans Pelicans'ı 111-109 mağlup etti.

DeMar DeRozan 29 sayı bulurken, De'Aaron Fox ve Keegan Murray ise 18'er sayı kaydetti ve Kings, üst üste üçüncü galibiyetini alarak son beş maçından dördünde galip gelmiş oldu.

Son 24 maçının 21'ini kaybetmiş olan Pelicans cephesinde ise CJ McCollum, sezon rekoru altı üçlük isabeti kaydederek 36 sayıyla takımın en skoreri oldu. Trey Murphy III 21 sayı bulurken, Dejounte Murray ise 20 sayı ile oynadı.

Kings, sonraki karşılaşmasında Pazartesi gecesi Denver Nuggets ile oynayacak. Pelicans ise Pazar günü Indiana Pacers ile karşı karşıya gelecek.

Gecenin diğer sonuçları:

Pistons 99-123 Celtics
Raptors 104-114 Heat 

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