Hatayspor ile Göztepe'nin Karaoğlan polemiği

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da yönetim, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak, Göztepe maçına atanan hakem Atilla Karaoğlan'ın daha önce oynanan Antalyaspor maçında yaptığı hatalara dikkat çekti. Göztepe, daha sonra Hatayspor'un bu açıklamasına tepki gösterdi.



Antalyaspor maçında verilen kırmızı kartın ardından maçın 3-2 kaybedildiğine değinilen Hatayspor'un açıklamasında, "Takımımızın bu hafta Göztepe ile oynayacağı karşılaşmaya maçın hakemi olarak Atilla Karaoğlan atanmıştır. Bilindiği üzere Atilla Karaoğlan, 25 Ağustos tarihinde deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçının da hakemi olup, ilk yarısı 0-2 üstünlüğümüzle sonuçlanan müsabakada devre arası stadyum koridorunda Antalyaspor yöneticileri tarafından tehdit ve darp edilmiş, bu hadise de maçın ikinci devresine sirayet etmiş ve sonuç olarak lehimize verilmeyen penaltılar, futbolcumuza haksız verilen kırmızı kart ile karşılaşma 3-2 mağlubiyetimizle sonuçlanmıştır. Atilla Karaoğlan ve maçta görev alacak diğer hakemlerimize sesleniyoruz, hata tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan beklentimiz, ilk yarının son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir. Tüm muhatapların dikkatine sunuyoruz" denildi.



GÖZTEPE: "KABAK TADI VERDİ"



İzmir ekibi, Hatayspor'un açıklamasına ise şu ifadelerle tepki gösterdi:



"İlk yarının son haftalarına yaklaşmış olmamıza rağmen, her maç öncesinde rakiplerimiz tarafından hakemleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar artık kabak tadı vermeye başladı. Bu tür söylemlerin, Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkı sağlamadığı açıkça görülmektedir.



Bu açıklamaların ardından aleyhimize verilen kararlar, eşit şartlarda mücadele etmemizi engellemektedir. Artık bu durumun tekrarlanmamasını ve futbolun yalnızca yeşil sahada oynanıp orada sonuçlanmasını istiyoruz."



Hatayspor ile Göztepe, pazar günü saat 13.30'da karşı karşıya gelecek.



