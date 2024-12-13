ürkiye Ragbi Federasyonu 2024'te 'ilk'leri yaşadı

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, bünyelerinde yer alan branşlarda milli sporcuların, 2024 yılında ilklere imza attığını söyledi.



Ragbi, beyzbol, softbol, korumalı futbol, flag futbol, salon beyzbolu (Beyzbol5), lakros, kriket ve paralimpik ragbi olmak üzere 9 branşı bünyesinde barındıran federasyonda milliler, 2024 yılında önemli başarılar elde etti.



7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa'nın en üst ligi olan Championship Ligi'nde mücadele etme başarısı gösterdi. 7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Trophy Ligi'ndeki yerini korudu ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.



7'li Ragbi 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı ise Avrupa Trophy Ligi'nde 4. sırada yer alarak gelecek vadetti.



- Beyzbol5 Genç Milli Takımı'ndan Avrupa ikinciliği



Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetlerini alan 15 Yaş Altı Softbol Milli Takımı, üst üste 3 maç kazanarak önemli bir çıkış yakaladı.



Beyzbol5 Genç Milli Takımı ise Fransa'nın Clermont kentindeki organizasyonda Avrupa ikinciliği elde ederek Türkiye'ye gurur yaşattı. Milliler, bu başarı ile Dünya Kupası kotası da kazandı.



- Milliler, korumalı futbolda en iyiler arasına girdi



Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde İrlanda ve Hollanda'yı mağlup etti.



Milli takım, böylece tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanarak, Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasına girdi.



Ayrıca Uluslararası Korumalı Futbolu Federasyonu Genel Kurulu'nda Uras Aslan, finansal asbaşkanlık görevine seçildi.



- Flag futbolda ilk kez Türkiye Şampiyonası düzenlendi



Türkiye'de ilk defa düzenlenen Flag Futbol Türkiye Şampiyonası, 24 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.



Bu organizasyon, flag futbolun ulusal çapta bilinirliğini artırdı.



Ayrıca Türkiye'de ilk defa Kar Ragbi Şampiyonası da 24-25 Şubat tarihlerinde Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlendi.



- Federasyon yeni branşlarla büyüdü



Kasım ayında alınan kararla Türkiye Ragbi Federasyonuna lakros, kriket ve paralimpik ragbi branşları da eklendi. Böylece federasyonun bünyesindeki branş sayısı 9'a yükseldi.



Öte yandan, 2024 yılında sporcular ve antrenörlerin eğitimine yönelik iş birliklerine de ağırlık verildi. Dünya Ragbi (World Rugby) ile eğitim programları düzenlendi, Avrupa düzeyindeki kulüplerle ortak kamplar yapıldı.



Altyapı projeleriyle yeni sporcuların keşfine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi.



- Başkan Şahin hedef büyüttü



Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, 2024 yılına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Ragbi Federasyonu için 2024, ulusal ve uluslararası alanda tarihi başarıların yaşandığı, birçok ilke imza atılan bir yıl oldu." dedi.



Bünyelerinde 9 branşın yer aldığını vurgulayan Şahin, "Elde edilen başarılar, Türk sporunun geleceği adına umut verici bir tablo ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.



Federasyon başkanlığına yeniden seçilen Nahit Şahin, "2024 yılı, Türk sporunun yükselişi adına unutulmaz bir yıl oldu. Türkiye Ragbi Federasyonu olarak, bu başarıların temelinde yatan emek, azim ve disiplin için tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle 2025 yılında daha büyük hedeflerle ilerleyeceğimize inancımız tam." şeklinde görüş belirtti.



