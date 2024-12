New Orleans Pelicans'ın, forveti Herb Jones'u tutmak istedikleri iddia edildi.



The Stein Line'dan Marc Stein'a göre Pelicans, Jones'u takas etmeyi planlamadığını açıkça belirtti.



2023 yazında Pelicans ile dört yıllığı 54 milyon dolarlık bir sözleşmeyle yeniden anlaşan Jones, takımın geleceğinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Anlaşması, kendisini 2026-27 sezonun sonuna dek sözleşme altında tutuyor ve New Orleans'ın uzun vadeli planlarındaki yerini sağlamlaştırıyor.



Jones, bu sezon Pelicans için istikrarlı bir oyuncu olmuş ve maç başına 10,7 sayı, 3,4 ribaund, 2,0 asist ve 1,9 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.