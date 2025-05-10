Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek adına radarına genç bir ismi aldı.



Siyah beyazlılar, Wolverhampton'ın 22 yaşındaki Portekizli forveti Fabio Silva'yı transfer listesine ekledi.



40 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ İLE TRANSFER OLMUŞTU



2020 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Porto'dan Wolverhampton'a transfer olan Silva, o dönem büyük ses getirmişti. Premier Lig'de beklenen patlamayı yapamasa da kiralandığı takımlarda ortaya koyduğu performansla potansiyelini gözler önüne serdi.



Fizik gücü, ceza sahasındaki varlığı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Silva, Beşiktaş'ın arayışta olduğu pivot santrfor profiline oldukça yakın bir isim.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Rangers ve PSV formalarıyla toplam 38 maçta görev alan genç santrfor, 10 gol ve 4 asistlik katkı verdi.







