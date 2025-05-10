Gelecek sezon için yapılacak transferlerin potansiyelli ve yükselen yıldız adaylarından olmasına dikkat edecek olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
Siyah beyazlıların, Slovak ekibi Dunajska Streda'da forma giyen Mahmudu Bajo'yu bir süredir takip ettiği ortaya çıkmıştı. Gambiyalı ön libero için harekete geçildi.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesiyle birlikte göreve başlayan Scouting Direktörü Eduard Graf, Dunajska Streda kulübünün yetkilileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
ŞARTLARI SORULDU
Piyasa değeri 1 milyon avro olan 1,85 boyundaki 20 yaşındaki oyuncunun şartlarının sorulduğu öğrenildi.
SOLSKJAER ONAY VERDİ
Oyun görüşü ve pozisyon alma becerisiyle dikkati çeken ve maç başına 6,7 top kazanımı ile takımının savunma direncine önemli katkı sağlayan, agresif oyun tarzı sebebiyle Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği Bajo için henüz bir teklif yapılmadı.
Başkan Adalı bu bölge için 20'ye yakın oyuncuyla görüştüklerini, Mahmudu Bajo'nun da bunlardan biri olduğunu söylemişti.
Beşiktaş'tan Bajo için ilk temas!
Beşiktaş, Gambiyalı ön libero Mahmudu Bajo'nun kulübü Dunajska Streda'ya oyuncunun şartlarını sordu.
Gelecek sezon için yapılacak transferlerin potansiyelli ve yükselen yıldız adaylarından olmasına dikkat edecek olan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
- 12:08 Engin Verel'den Diego Carlos sözleri!
- 11:42 Arda Turan, Shakhtar ile imzalamaya yakın!
- 11:38 Ömer Üründül: "Mourinho'ya sormak istiyorum, neden oynamıyor?"
- 11:31 Gürcan Bilgiç: "Önce Dzeko'ya söylesinler"
- 11:08 Galatasaray'ın De Bruyne'ye önerdiği sözleşme şartları
- 11:06 Beşiktaş'a Ada'dan santrfor: Fabio Silva
- 10:42 Galatasaray'da Granit Xhaka gelişmesi
- 10:42 Beşiktaş'ta kanat harekatı: Dennis Man
- 10:27 Beşiktaş'tan Bajo için ilk temas!
- 10:00 Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
- 09:40 Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: "Kupayı Unutmayın"
- 01:14 Trabzonspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:08 Ömer Faruk Beyaz, ligde bir ilki yaşadı!
- 01:03 Piatek, bu sezon 3. kez penaltıdan faydalanamadı
- 01:01 İrfan'ın ardından Livakovic de penaltıda gole izin vermedi
- 00:59 En-Nesyri 6 maç sonra gol attı
- 00:57 Skriniar ligde 13 maçta 3. golüne ulaştı!
- 00:53 Joao Pereira: "Lig sonuna kadar savaşacağız"
- 00:39 BeIN Trio ekibinden Başakşehir - Fenerbahçe yorumları!
- 23:45 Milan'dan geri dönüş!
- 23:36 3.Lig'te üçüncü tura yükselen takımlar belli oldu!
- 23:35 Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi!
- 23:32 Mersinspor tek sayı farkla galip!
- 23:24 Wolfsburg, Hoffenheim ile yenişemedi!
- 23:21 Galatasaray'ın finalde rakibi Malaga!
- 22:59 Mourinho'dan 'Kalacak mısın?' sorusuna ilginç cevap
- 22:49 Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!
- 22:35 Dusan Tadic'ten transfer açıklaması!
- 22:27 Selçuk İnan'dan veda sinyali!
- 22:22 Anderson Talisca: "Tadic ile aramızda bir şey yok"
- 22:16 Fenerbahçe'de kalacak mı; Skriniar cevap verdi
- 22:15 Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı kabus yaşıyor!
- 22:01 Fenerbahçe, Başakşehir'de dört golle kazandı!
- 21:56 Küme düşme hattını karıştıran sonuç!
- 21:46 Fenerbahçe'de iki isim cezalı!
- 21:25 Fenerbahçe penaltı bekledi; hakem izledi ve sürdürdü!
- 21:05 MHK açıkladı: VAR'da değişiklik!
- 20:56 Fenerbahçe'de gerginlik: Talisca - Tadic
- 20:38 Başakşehir'de kırmızı itirazı!
- 20:22 Fenerbahçe penaltı bekledi, VAR vermedi
- 20:20 Yakup Sekizkök: "Finalde favori biziz"
- 20:08 Galatasaray'da final sonrası kupa mesajı!
- 19:52 Galatasaray'dan tarihi zafer
- 19:34 Hatayspor'da ayrılık: Aboubakar
- 19:28 Jose Mourinho: "Sıfır puan alsak da ikinci bitireceğiz"
- 19:00 Başakşehir - Fenerbahçe: İlk 11'ler
- 18:56 Napoli'nin yeni hedefi Darwin Nunez
- 18:44 Arteta: "Liverpool'u alkışlayacağız"
- 18:34 Bayer Leverkusen'de Xabi yerine Cesc Fabregas
- 18:11 Borussia Dortmund'a yeni Bellingham!
- 17:29 Bayern Münih'ten Wirtz için dev teklif!
- 17:24 Galatasaray'da Florya Projesi'nin ihalesi ertelendi!
- 17:22 Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşinin peşinde!
- 17:08 Galatasaray'ın yeni orta saha hedefi: Moussa Baradji
- 17:05 Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı
- 16:31 Manisa Basket hayati deplasmanda
- 16:23 Çaykur Rizespor, tek eksikle Konyaspor deplasmanında
- 16:22 Avrupa şampiyonu milli tekvandocuların yeni hedefi dünya şampiyonluğu
- 16:20 Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlıyor
- 16:00 Merve Terim'den Fenerbahçe'ye tepki!
Milan'dan geri dönüş!
Napoli'nin yeni hedefi Darwin Nunez
Arteta: "Liverpool'u alkışlayacağız"
Bayer Leverkusen'de Xabi yerine Cesc Fabregas
Borussia Dortmund'a yeni Bellingham!
Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!
Avrupa ve Konferans Ligi'nin 4 finalistinden 3'ü İngiltere ekipleri oldu
Real Madrid'in yeni hedefi: Gyökeres!
Manchester United, finale 7 golle yürüdü!
Chelsea, Konferans Ligi'nde zorlanmadan finalde!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Mourinho'dan 'Kalacak mısın?' sorusuna ilginç cevap
-
2
Anderson Talisca: "Tadic ile aramızda bir şey yok"
-
3
Trabzonspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
4
MHK açıkladı: VAR'da değişiklik!
-
5
Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!
-
6
Galatasaray'ın De Bruyne'ye önerdiği sözleşme şartları
-
7
Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!
-
8
Selçuk İnan'dan veda sinyali!
-
9
Fenerbahçe'de kalacak mı; Skriniar cevap verdi
-
10
Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi!