Rodrigo Becao'nun suçu ne?

Fenerbahçe, bu sezon Rodrigo Becao'nun oynadığı maçlarda sadece 1 kez yenildi ancak Brezilyalı stoper, Mourinho tarafından son maçlarda tercih edilmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rodrigo Becao'nun suçu ne?
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13 Aralık 2024 11:06
Son güncelleme 13 Aralık 2024 11:07
SPORX DETAY - Fenerbahçe'de geleceği tartışmalı olan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun performansı merak konusu oldu.

Sezon başında Lugano ve Lille ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında süre alamayan Becao, 1. haftadaki Adana Demirspor maçında da sahada yoktu.

Becao'nun bu sezon oynadığı ilk maç ise 2-2 biten Göztepe karşılaşması oldu. Ardından Becao'nun oynadığı 9 lig maçında ise Fenerbahçe 8 galibiyet elde etti. Bu maçların 6'sında Fenerbahçe kalesini gole kapattı. Becao'nun oynayıp Fenerbahçe'nin berabere kaldığı Samsunspor maçında ise skor 2-1 iken Brezilyalı oyuncu 58. dakikada kenara geldi, yerine Çağlar Söyüncü girdi.

Becao'nun oynadığı 4 Avrupa Ligi maçında ise Fenerbahçe 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe'nin 3-1 yenildiği AZ Alkmaar maçında ise Becao skor 2-1 iken 79. dakikada kenara geldi.

Brezilyalı stoper, gol atıp kazandırdığı Gaziantep maçı sonrası ise Beşiktaş ve Athletic Bilbao maçlarında formasını Samet Akaydin'e kaptırdı, Fenerbahçe bu iki maçtan mağlup ayrıldı. 

MOURINHO, BECAO İÇİN NE DEDİ?

"Teknik anlamda iyi oyun kurmayı beceren stoperleri severim. Bizler oyun kurmaya, oyunu domine etmeye, geriden 2. bölgeye taşımaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. Becao bu anlamda daha farklı profile sahip bir stoper."

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