Petkimspor ile Karşıyaka potada derbide

Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir derbisinde yarın kötü gidişe son vermeye çalışan Aliağa Petkimspor, zirve mücadelesi vermesine rağmen mali sıkıntıları nedeniyle sıkıntılı olan Karşıyaka'yı ağırlayacak.

Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. İzmir'i Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de temsil eden iki ekipten ev sahibi Petkimspor ligde son 4 maçını kaybetti. Petkim, 9 haftada 3 galibiyetle alt sıralarda kaldı. Ligde üst üste 5 galibiyet alıp 9 haftada 7 galibiyetle dördüncü sırada olan Karşıyaka ise bu sezon ana sponsorunu kaybetmesiyle patlayan maaş krizlerinin ardından hafta içinde FIBA yaptırımıyla da sarsıldı.



YAŞAR AİLESİ DEVREDE



FIBA, Karşıyaka 90 bin Dolar tutarındaki eski transfer yasağı borcu taksidini ödemediği için takımın yabancı oyuncularından Webb, Jefferson ve McDermott'un lisanslarını Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Tenerife deplasmanı arifesinde askıya aldı. Günlerdir ödemeyi yapıp 3 önemli yabancı oyuncunun lisansları tekrar çıkarmak için çare arayan Karşıyaka'nın takımın isim sponsorluğundan ayrılmalarına rağmen bu sezon daha önce de maaş krizlerinde devreye giren Yaşar Ailesi'nin desteğiyle FIBA ödemesini yapacağı öğrenildi. Yeşil-kırmızılılar, Yaşar Ailesi'nin katkısıyla 3 yabancı oyuncuyu maça yetiştirmeye çalışacak.



