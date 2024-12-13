Karşıyaka ile Bursaspor 18 yıl sonra rakip

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Bursaspor ile Karşıyaka, 14 Aralık Cumartesi günü liglerde 18 yıl sonra ilk kez rakip olacak. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışı veren iki ekip Bursa'da karşılaşacak.

Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'ndaki ilk yarının son maçı saat 14.00'te başlayacak. Özel bir ulusal televizyon kanalından yayınlanacak maçı Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da protokol tribününden izleyecek. Bu sezon tüm iç saha maçlarında 43 bin kişilik stadı tıklım tıklım dolduran ev sahibi taraftarlar, hafta içinde kısa süreli kombine kampanyasında 4 binin üzerinde kombine alırken, bugün saat 10.00'da satışa çıkan maç biletleri için sabaha karşı karanlıkta sıraya girip biletleri çıkar çıkmaz tüketti.



Ligde ilk haftalarda Bursaspor'la kıyasıya bir zirve yarışı veren Karşıyaka, ilk 8 haftayı üst üste 7 galibiyetle namağlup lider geçtikten sonra Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı, yönetimin istifalarla dağılıp olağanüstü kongrede aday çıkmayınca kulübün başkansız kalmasıyla dağıldı. Son 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan, 4 maçtır galip gelemeyen İzmir temsilcisi art arda 3 deplasmanı kaybetti. Bursaspor ise son 7 maçı üst üste kazanıp zirveyi devralırken aradaki farkı açtı. Grupta 14 haftada namağlup 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Bursaspor'un 38, rakibinin 11 puan gerisinde üçüncülüğe düşen Karşıyaka'nın 27 puanı var. İzmir temsilcisi rakibine bu sezon ilk yenilgisini tattırıp devre arasına moralli girmeye çalışacak.



SON RANDEVU KUPADA



Liglerde 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek Karşıyaka ve Bursaspor, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip oldu. Kupada 4 Kasım 2020'de Bursa'da oynanıp normal süresi 1-1 biten eşleşmeyi seri penaltılarla ev sahibi kazandı. Kupada 2006-2007 ve 2010-2011 sezonlarında da eşleşen iki ezeli rakip liglerde son olarak 1'inci Lig'de 2005-2006 sezonunda mücadele etti. İki takım arasında 17 Nisan 2006'da İzmir'de oynanan son lig maçını Bursaspor 1-0 kazandı. Kaf-Kaf ve Bursaspor, Bursa'da ligde ise son kez 19 yılı aşkın süre önce 20 Kasım 2005'te Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı.



KONTENJAN İSYANI



Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, Bursaspor-Karşıyaka maçında konuk Karşıyaka taraftarlarının stada alınmasına kısıtlı onay verdi. Karşıyaka'ya deplasman yasağı gelmezken yalnız 500 yeşil-kırmızılı taraftarın tribüne girmesine izin çıktı. Karşıyaka taraftarları, normalde 2150 kişilik deplasman tribünü olan statta yasal yüzde 5'lik kontenjanın kendilerine ayrılmamasına isyan ederek kararın değişmesini istedi. Karşıyaka Spor Kulübü de açıklama yayınlayarak iki köklü kulübün tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği mücadelesinde yeşil-kırmızılı taraftarlara misafir takıma ayrılması gereken yüzde 5'lik kontenjanın tamamını talep etti.



HAKAN DÖNÜYOR



Karşıyaka'da son 3 maçta cezası ve kadro dışı olması nedeniyle forma giyemeyen Hakan Barış, Bursaspor deplasmanı kafilesine dahil edildi. İzin verilen kaptanlar Cenk Ahmet ve Onur Akbay ise devrenin son sınavında da forma giymeyecek. Yönetimsiz kalan yeşil-kırmızılılarda Bursaspor deplasmanının masraflarını daha önce Artvin ve Silifke deplasmanlarının da mali yükünü çeken, futbol şube yönetiminde halen takımla ilgilenen Ayhan Gültekin'in karşıladığı açıklandı.



