Ceyhun Kazancı: "Gayet dengeli bir grup oldu"

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerimizi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Ceyhun Kazancı: 'Gayet dengeli bir grup oldu'
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13 Aralık 2024 15:41
Son güncelleme 13 Aralık 2024 15:43
⁠TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı rakipleri değerlendirdi.

Çekilen kurada grubun dengeli olduğunu belirten Kazancı, "Zaten eylülde başlayacak müsabakalar. Hızlı hızlı bitecek, eylül ekim kasım. 6 maçta son bulacak. Playoff olmazsa inşallah direkt gideriz. Gayet dengeli bir grup oldu. 3. torbada Gürcistan'dan geldi. İspanya veya Hollanda da puan kaybedebilir. Özellikle iç sahada 3 galibiyet almamız gerekir. İlk maça 9 ay daha var. O zamana kadar daha da tecrübemiz artacak." ifadelerini kullandı.
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