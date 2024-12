New York Knicks'in eski süperstarı Carmelo Anthony, takımın yıldız ismi Karl-Anthony Towns'a New York'ta oynama kültürünü benimsediği için övgüler yağdırdı.



Anthony yakın zamanda Towns'ın Knicks'e geçişi hakkındaki düşüncelerini paylaştı ve bunu yıldız oyuncu için yepyeni bir sayfa olarak nitelendirdi.



'7PM in Brooklyn' podcast'inde konuşan Melo, Towns'ın takastan bu yana gençleşmiş göründüğünü belirtti:



"KAT yepyeni bir hayata adım atmış gibi. New York'a geldiğinizde, yolunuzu bulmanız gerekir... KAT de bir anlamda neredeyse yuvasına dönmüş gibi yolunu buluyor. Artık baskı yok. Rahatlamış durumdasınız, aileniz ve rutininiz orada."



Anthony, New York'ta başarılı olmanın dirayetlilik ve şehrin sert basketbol kültürüne bağlılık gerektirdiğini vurgulayarak, Towns'ın Knicks taraftarlarının beklediği fizikselliği getirmeye başladığını da sözlerine ekledi:



"KAT'ın sert ve fiziksel tarafını görmek istiyoruz. Şu anda gördükleriniz, üçlük attıktan sonra takındığı tavır falan, bambaşka bir enerjinin ürünü. New York'ta her maç kendinizi ciddi ciddi vermeniz gerekir. Bu konuda üzerinde biraz baskı olsa da, bence kendisi bunu gayet iyi kotarıyor."



Towns, Knicks formasıyla maç başına yakaladığı 24,9 sayı, 13,6 ribaund ve 3,2 asist ortalamalarıyla, takımın 15-10'luk bir dereceye ve Doğu Konferansı'nda dördüncü sıraya yükselmesine yardımcı oldu.