Bynoe-Gittens transferinde Londra devleri karşı karşıya!

Arsenal, gelecek sezonun transfer çalışmaları için kolları şimdiden sıvadı. Kırmızı-beyazlı ekip, kanat transferini öncelikleri arasına alırken, listenin en üst sırasında Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki İngiliz sol kanat Jamie Bynoe-Gittens'ın yer aldığı öne sürüldü.



ARSENAL VE CHELSEA KARŞI KARŞIYA



Ruhr Nachrichten'in haberine göre, Arsenal, Chelsea'nin de ilgilendiği Bynoe-Gittens transferi için Borussia Dortmund ile temas halinde. Arsenal'in bu transfer yarışında önde olduğu ifade ediliyor.



BEKLENTİ 50-60 MİLYON



Alman ekibi, genç yıldız için kabul edilebilir fiyat aralığını 50-60 milyon Euro olarak her iki kulübe de iletti.



BU SEZON NE YAPTI?



Genç yıldız kanat oyuncusu, bu sezon 42 maçta forma giyerek 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.