Ghezzal'dan Masuaku paylaşımı: "Yeni Rüdiger"

Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Arthur Masuaku için, "Yeni Rüdiger." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ghezzal'dan Masuaku paylaşımı: 'Yeni Rüdiger'
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05 Mayıs 2025 21:01
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 21:03
Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbide stoper olarak görev yaptı.

Masuaku, Fenerbahçe karşısındaki derbideki performansıyla büyük beğeni topladı.

Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal de Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı olan Masuaku'nun bu performansına kayıtsız kalmadı.

Ghezzal, Masuaku için, "Yeni Rüdiger." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Rachid Ghezzal'ın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



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