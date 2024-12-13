TFF, Dursun Özbek'e ceza verildiğini açıkladı

TFF, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

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TFF, Dursun Özbek'e ceza verildiğini açıkladı
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13 Aralık 2024 11:42
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." 

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