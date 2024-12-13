Güntekin Onay: "Herkesi mutlu etmek zorunda değil"

Hürriyet spor yazarı Güntekin Onay, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş'ın Bodo Glimt'e 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Güntekin Onay: 'Herkesi mutlu etmek zorunda değil'
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13 Aralık 2024 09:17
Hürriyet spor yazarı Güntekin Onay, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş'ın Bodo Glimt'e 2-1 yenildiği karşılaşmayı köşesinde yorumladı.

İşte Güntekin Onay'ın o yazısı:

"HERKESİ MUTLU EDEMEZSİN"

"Kaleci Ersin Destanoğlu'nun eliyle oyuna soktuğu toptaki hatalı pası, ardından nedense atılan şutta gereksiz yere aşağı doğru küçülerek çıkarabileceği toptaki hatasıyla skor 1-1'e geldi. Rotasyon yapılması çok doğal, şans bulan Cher N'dour, Bahtiyar Zaynutdinov ve hatta Onur Bulut ilk 45 dakika iyi performans gösterdi. Ancak Serdar Toptaktepe, şunu bilmeli ki asla herkesi mutlu etmek zorunda değil."

"Bu kritik bir Avrupa Ligi maçı ve Mert Günok sağlıklı ise o oynar. Neden Ersin Destanoğlu 11 başlar ki? Mert ile Ersin arasında büyük fark var. Kaleci pozisyonu eforlu bir mevkii değil. Rotasyon tamamen bir fantazi."

"KÜÇÜK DETAYLAR PUAN KAYBETTİRDİ"

"İkinci yarıda oyun Bodo'nun istediği tempoda seyrederken Beşiktaş etkili hücumlar yapamadı. Hızlı çıkamadı, topa sahip olamadı, oyunu kontrol edemedi. Ne yazık ki Beşiktaş küçük detaylar ile dün geceki maçı puansız kapattı." 
 

 
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